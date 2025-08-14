Galatasaray’da gündem transfer… Kaleci transferini kısa süre içinde bitirmek isteyen sarı kırmızılılar defans hattına da takviye yapmayı planlıyor. Monaco'dan Wilfried Singo'yla ilgilendiği öne sürülen sarı kırmızılılar Benjamin Pavard'ı da listesine ekledi. İtalyan basınına göre Inter, 29 yaşındaki Fransız oyuncu için 15-20 milyon euro arasında bir bonservis bedeli istiyor. Yönetimin Inter ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

25 milyon Euro piyasa değeri olan Pavard'ın Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

31 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Fransız yıldız, 2024 yılında Bayern Münih’ten Inter’e 31 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Sağ bek ve stoper pozisyonlarında görev yapabilen Pavard, hem savunma sertliği hem de teknik kalitesiyle öne çıkan bir oyuncu. Boey'e olan ilgisinden sonuç çıkaramayan sarı kırmızılılar hem stoperde hem de sağ bek pozisyonunda görev alabilen Pavard'a yöneldi.