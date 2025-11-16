A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Bursa’da ağırladığı Bulgaristan’ı 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Tribünlerin büyük destek verdiği mücadelede ay-yıldızlı ekip oyun disiplinini koruyarak sahadan üç puanla ayrıldı. Ancak karşılaşmanın ardından eski milli futbolcu Nihat Kahveci’nin yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu.

"İSPANYA MAÇI UZUN BİR MAÇ OLACAK"

Kontraspor YouTube kanalına değerlendirmelerde bulunan Kahveci, yaklaşan İspanya karşılaşmasının zorluklarını vurguladı.

“İspanya’da İspanya’ya karşı oynayacağımız maç bizim için uzun bir maç olacak. Topun peşinden çok koşmamız gerekecek.” diyen Kahveci, kadrodaki eksiklere de dikkat çekerek “İsmail sarı kart gördü. Kaan sakatlandı, Merih’in durumu belli değil.” ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER'E SERT ELEŞTRİ

Takım performansını tek tek analiz eden Kahveci, özellikle genç yıldız Arda Güler’e yönelik sözleriyle dikkat çekti.

“Bugün beklentimin altında kalan oyuncular vardı. Bunlardan biri de spikerin ‘Altın Çocuk’ dediği Arda Güler. Performansını beğenmedim. Kalabalığın arasına girdiğinde çok top kaybı yaptı. Daha iyisini bekliyordum.” ifadeleriyle Arda’nın performansını yetersiz bulduğunu belirtti.

SÜRPRİZ YOK

E Grubu’nun genel durumunu da değerlendiren Kahveci, sıralamanın beklenen şekilde ilerlediğini söyledi:

“Grupta hiçbir sürpriz olmadı. Lider İspanya, ikinci biz, üçüncü Gürcistan.”

A Milli Takım, Bulgaristan galibiyetinin ardından rotasını dev maç olan İspanya deplasmanına çevirirken, hem kadro sıkıntıları hem de bireysel performanslar teknik ekibin gündeminde yer almaya devam ediyor.