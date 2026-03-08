

Haziran 2024’te sürpriz bir şekilde evlenen Gamze Özçelik ve Reshad Strik, yollarının Gana’daki bir köyde kesiştiği duygusal hikayeyi ilk kez paylaştı. Kariyerinin zirvesindeyken şöhrete veda eden Özçelik, manevi değerlere yönelmiş ve Umuda Koşanlar Derneği’ni kurarak yardıma muhtaç birçok insana destek olmuştu.

''GAMZE'YLE AYNI KÖYE GİTTİK''

Reshad Strik, katıldığı bir programda tanışmalarını şöyle anlattı: “Gana’da bir köye gittim. İki yıl sonra Gamze ve ekibi aynı köye geldi. Köydekiler benim oraya gittiğimden bahsetmiş. Daha sonra Gamze mesaj attı, derneğe davet etti ve tanıştık. Sonra Gamze’ye aşık oldum ve evlendik.”

''YARDIMSEVERLİĞİNE AŞIK OLDUM''

Çift, tanışmalarının ardından sosyal sorumluluk projelerini birlikte yürütmeye devam ediyor. Strik, eşini ise “Eşime çok destek vermem lazım. Gamze gerçekten çok mücahit bir kadın. Yardım etmek ve sadaka vermek için her türlü zorluğu göze alıyor. Onun yardımseverliği ve ruhuna aşık oldum. Bir de güzel kadın. Helal olsun diyorum ve her zaman şaşırıyorum” sözleriyle övdü.