Televizyon programları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Kadir Ezildi, bu kez eşi Gamze Türkmen’in doğum günü kutlamasıyla konuşuluyor. Aile ve yakın dostların katıldığı kutlamada hazırlanan doğum günü pastası, beklenmedik bir tartışmanın fitilini ateşledi.

PASTADAKİ BEBEK HERKESİ YANILTTI

Pastada yer alan figürler arasında bir bebek detayı bulunması, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Bu detay, “Gamze Türkmen hamile mi?” sorularının art arda gelmesine neden oldu.

HAMİLELİK İDDİALARI GÜÇLENDİ

Kutlama sırasında çekilen görüntülerde pastada Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’i temsil eden figürlerin yanında bir de bebek figürünün yer aldığı görüldü.

Üstelik o sırada arkadaşlarından birinin pastayı işaret ederek “Allah’ım tez vakitte” demesi de dikkat çekti. Bu sözler, hamilelik iddialarını daha da güçlendirdi.

Bir süredir sosyal medyada Gamze Türkmen’in hamile olduğuna dair çeşitli iddialar dolaşıyordu. Doğum günü pastasındaki bebek detayı ise bu söylentilerin yeniden alevlenmesine yol açtı.

KADİR EZİLDİ'DEN BABA OLUYOR HABELERİNE YANIT

Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların ardından Kadir Ezildi’den açıklama geldi. Ünlü sunucu, konuyla ilgili yapılan paylaşımlardan birini alıntılayarak kısa ama net bir mesaj verdi.

Ezildi, söylentilere “Dilimde tüy bitti” sözleriyle yanıt vererek eşinin hamile olduğu iddialarını bir kez daha yalanladı.