Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, ABD'nin önerdiği sağlık anlaşmasını kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Ulusal basında yer alan habere göre Mahama, New York'ta Dış İlişkiler Konseyi'nde yaptığı açıklamada, ABD'nin sağlık yardımlarının yerini alması için önerdiği anlaşmayı, hassas sağlık verilerinin paylaşılması, karşı finansman yükümlülüğü ve ilaçların denetlenmesiyle ilgili hükümler nedeniyle reddettiklerini söyledi.

Mahama, anlaşmanın, Gana'nın hassas sağlık verilerini, "patojen profili"ni ve tıbbi kayıtlarını ABD'ye sunmasını öngördüğünü belirtti.

Anlaşmanın, Gana'nın sağlık programına belirli bir miktar karşı finansman sağlamasını ve program kapsamında ülkeye getirilecek ilaç ve tıbbi ürünlerin Gana Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) tarafından denetlenmemesini gerektirdiğini ifade eden Mahama, bu şartları "küçültücü" olarak nitelendirdi.

BAKANLAR KURULU ANLAŞMAYI REDDETTİ

Mahama, Sağlık Bakanlığının anlaşmayı inceleyerek Bakanlar Kuruluna sunduğunu ve bazı maddelerin kabul edilemez bulunduğunu aktardı.

Bakanlar Kurulunun anlaşmayı kısa sürede reddettiğini belirten Mahama, Sağlık Bakanı'na ABD Büyükelçisi'ne anlaşmayı kabul etmeyeceklerini bildirmesi talimatı verdiğini söyledi.

"ACCRA RESET" GİRİŞİMİ

Mahama, ABD yardımlarının kesilmesiyle Gana'nın sağlık sektöründe finansman açığı oluştuğunu vurguladı.

Ülkenin dış yardımlara bağımlılığını azaltmak, ilaç ve aşı üretim kapasitesini artırmak için "Accra Reset" girişimini başlattıklarını belirten Mahama, Gana'nın sağlık sistemini yeniden inşa etme sürecinde olduğunu ifade etti.

Gana, Nisan 2026'da da ABD ile sağlık anlaşmasını reddetmişti.

Gana basınında yer alan haberlere göre, beş yıllık anlaşma kapsamında ülkeye yaklaşık 109 milyon dolarlık ABD sağlık desteği sağlanacaktı.

Anlaşma müzakereleri Kasım 2025'te başlamış, tarafların 24 Nisan 2026'ya kadar uzlaşması hedeflenmişti.