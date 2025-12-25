Yeni yılda asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak açıklanmasının ardından özel sektörde de çalışanlara yapılacak zamlar netleşmeye başladı.

Türkiye'nin en büyük özel bankaları arasında yer alan Garanti BBVA, 2026 yılında çalışanlarının maaşında geçerli olacak artış oranını resmen belirledi.



GARANTİ'DEN ÇALIŞANLARA YÜZDE 25 ZAM



Bu hafta alınan karar ile bankalar enflasyon muhasebesinden muaf tutulurken, Borsa İstanbul'da bankacılık endeksine pozitif etki eden bu gelişmenin ardından bankalar yeni yıldaki zam oranları peş peşe belirlemeye başladı.



İspanyol merkezli BBVA'nın Türkiye operasyonu olan Garanti BBVA'da çalışanlara yüzde 25 maaş zammı yapıldı. Banka, temmuz ayında yapılacak muhtemel zammı ise yıl içerisinde açıklanacak enflasyon verilerine göre değerlendirecek.





