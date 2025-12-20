Cem YILDIRIM

İktidarın ‘milletin cebinden 1 kuruş çıkmayacak’ dediği yap-işlet-devret (YİD) projeleri para yutmaya devam ediyor. YİD projesi olan köprü ve otoyollara 2017-2025 yıllarını kapsayan 9 yılda ödenen paranın 16 milyar doları aştığını söyleyen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “2017’de bu projelere yapılan garanti ödemeleri yıllık 319 milyon dolar iken, 9 yılın sonunda yüzde 800 arttı” dedi. Önümüzdeki 3 yılın ödemesi ile birlikte toplam rakamın 23 milyar 614 milyon doları aşacağını belirten Sarıgül, şunları söyledi:

HANİ KURUŞ ÇIKMAYACAKTI?

“İktidar vatandaşın derdi ile değil yandaşın alacağı ile meşgul. Geçtiğimiz 9 yılda 12 Osmangazi Köprüsü’nün parasını ödedik. İktidar, 5 Osmangazi Köprüsü’nü yapabilecek parayı da önümüzdeki 3 yılda bu yandaş firmalara aktaracak. Milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak denilen otoyol ve köprü projelerine kaynaklar akmaya devam ediyor. Hani, milletin cebinden bir kuruş çıkmayacaktı?”