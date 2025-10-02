Yap-işlet-devret (YİP) projeleri hem iktidarın hem de vatandaşın başına bela olmaya devam ediyor. Döviz yükseldikçe garantili projeler yapan şirketlere kur farkı ödeniyor. Bütçedeki gelir gider dengesinin sağlanması için vatandaş katmerli vergiler ödüyor. Yap-işlet-devret (YİP) modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlere ödenen garanti tutarlarına güncel kur ayarlaması yapıldı.

248 TL Sürücüler 80 TL ödeyecek ancak Hazine’nin şirkete garanti ettiği araç geçiş

ücreti 248 TL’ye çıktı. Hazine, köprüden geçen her araç için 168 TL fark ödeyecek.

Vatandaşların ödediği tutarlar aynı kaldı ancak Hazine’nin bu tutarın üzerine ödediği fark miktarı arttı. Ayrıca bu projelerde garanti edilen günlük araç geçiş sayıları tutturulamazsa, Hazine şirketlere tutturulamayan sayıdaki her araç için Osmangazi Köprüsü’nde 2.360 TL Çanakkale Köprüsü’nde için 1.029 TL Avrasya Tüneli’nde 289 TL YSS Köprüsü’nde 248 TL ödeyecek.

2.360 TL Sürücülerin geçiş ücreti 795 TL olarak kaldı ancak Hazine’nin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 2.360 TL’ye çıkıyor. Hazine, şirkete köprüden geçen her araç için 1.565 TL fark ödeyecek.

ÜÇLÜ KISKAÇ

YİD projelerinde ‘üçlü kıskaç’ var ve dolar ile Euro yükseldikçe şirketlere kur farkı ödeniyor. Garantinin yanı sıra ABD ve AB’deki enflasyon farkı da işletmeci firmaların hanesine yazılıyor.

1.029 TL Sürücüler yine 795 TL ödeyecek ancak Hazine’nin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 1.029 TL oluyor. Hazine, şirkete köprüden geçen her araç için 234 TL fark ödeyecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz yeni tutarları açıkladı ve “Garanti edilen günlük araç geçiş sayısı tutturulamazsa, Hazine her araç için Osmangazi Köprüsü’nde 2.360, Çanakkale Köprüsü’nde 1.029, Avrasya Tünelinde 289 ve YSS Köprüsünde 248 TL ödeyecek” dedi. Ücret farkı 1 Ekim’den itibaren 3 köprü ve bir tünelde geçerli olacak. Hazine en yüksek fark ödemesini Osmangazi Köprüsü için yapacak.