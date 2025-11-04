İngiltere’de 23 yaşındaki gardiyan Isabelle Dale'in, 33 yaşındaki Şehid Şerif'le hapishanenin mescidinde ilişki yaşadı.

Olay sonrası açılan davada, olayın perde arkaso ortaya çıktı. 19 Temmuz 2022’de başlayan dava, olayın detaylarını ortaya koydu.

Mahkemede sunulan belgelere göre gardiyan ve mahkum, mescidde cinsel ilişkiye girmek için mescidin kapısına başka mahkumları dikmiş.

'ODAYA CİNSEL AMAÇLA GİRDİKLERİ AÇIK'

Kamera görüntülerinde iki mahkum, mescidin kapısında durdu. 4 dakika sonra Isabelle, kemerini düzelterek mescidden çıktı.

Savcı Kieran Brand, “Kamera olmayan odaya cinsel amaçla girdikleri açıktır” dedi.

Mahkemede, ikili arasında geçen telefon görüşmelerine ait ses kayıtları da dinletildi.

Şerif'in telefonda Dale için yazdığı rap şarkısını söylediği, genç kadının da “Bu çok güzel bebeğim. Seninle gurur duyuyorum. Bana gönderdiğin en iyi rap bu” diyerek karşılık verdiği ortaya çıktı.

Polis, Dale’in evinde duvara asılmış çerçeveli bir çift fotoğrafı ve Şerif tarafından alındığı düşünülen bir yüzük buldu.

Ayrıca Dale’in Şerif için cezaevine yasaklı madde ve cep telefonu soktuğu iddia edildi.

HAPİSHANEYE UYUŞTURUCU SOKMUŞ

Savcılık, Dale’in “spice” adlı uyuşturucunun içeriye sokulmasına yardım ettiğini ve Şerif’in bu maddeyi dışarıdaki bir bağlantı aracılığıyla temin ettiğini ileri sürdü.

Şerif, Dale ve 27 yaşındaki Lilea Sallis’le birlikte uyuşturucu kaçakçılığı planladığını kabul etti.

Dale ise mahkumla ilişki yaşadığı ve yasa dışı eşyalar soktuğu yönündeki üç suçlamayı reddediyor. Davanın önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.