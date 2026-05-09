Zambiya Ligi’nde oynanan bir karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen ödül töreni, sıra dışı görüntülerle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Maçın oyuncusu seçilen futbolcuya ödül olarak 5 karton yumurta verilmesi futbolseverlerin dikkatini çekti.

Karşılaşma sonrası düzenlenen törende futbolcunun yumurta kolileriyle poz vermesi kısa sürede sosyal medya platformlarında yayıldı. Görüntüler özellikle futbol taraftarları arasında çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.

Dünyanın önde gelen futbol liglerinde genellikle para ödülü, plaket ya da sponsor hediyeleri verilirken, Zambiya’daki bu farklı ödül tercihi gündemde öne çıkan detaylardan biri oldu.

Sosyal medya kullanıcıları olayla ilgili mizahi paylaşımlar yaparken, bazı kullanıcılar ise yerel sponsorluk kültürüne dikkat çekti. İlginç ödül töreni, kısa sürede spor dünyasında konuşulan olaylar arasına girdi.