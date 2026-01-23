İktidar TBMM’yi 03.00’e kadar çalıştırıp emekliye ‘sefalet’ ücretini kabul etti, 15 maddelik teklifin ilk 8 maddesi benimsendi. İYİ Parti en düşük emekli aylığının 25 bin TL olması için önerge verirken, CHP ve YENİ­YOL da 28 bin TL olmasını istedi. ancak AKP ve MHP bu teklifleri reddetti. Muhalefet “Yüz karası bir gün. Sizde vicdan yok” derken, MHP’li Mustafa Kalaycı ise “Net asgari ücret 2002’de 125 dolardı ve 909 adet ekmek alınıyordu. Bugün net asgari ücret 648 dolar ve 1.872 adet ekmek alınıyor” dedi. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in “Emekliler bizim baş tacımız. Biz çok oyu garibanlardan aldık, haklarını helal etsinler” sözleri ise tartışma yarattı.

‘SONRA DÜZELTİRİZ’

Özlem Zengin, emeklilere seslenerek maaşların Türkiye’nin şartları müsait olduğunda yeniden ele alınacağını söyledi. Zengin şöyle konuştu: “Evet, yeterli değil. Bunu hepimiz görüyoruz, Cumhurbaşkanımız da söylüyor ama geçen zaman içerisindeki artışa baktığınız zaman da ne kadar ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Benim buradan emekli kardeşlerimize ifadem şudur, onları muhatap olarak söylüyorum. En kısa zamanda, Türkiye’nin şartları en müsait olduğunda bu ücretler tekrar, bir kez daha gözden geçirilecektir.”

‘TERLİKLE KOVALAR’

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise “Emeklinin oyunu aldınız, sırtına bindiniz, şimdi hakir görüyorsunuz” dedi. Ağbaba, Özlem Zengin’e seslenerek “Özlem hanımın annesi babası emekli öğretmen. Git bu teklifi annene söyle, seni terlikle kovalar” diye konuştu.

Özel: Emeklilere kimse gariban diyemez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in sözlerine yanıt verdi. Özel, “Özlem Hanım ‘gariban’ demiş, gariban demek sahipsiz kimse demek. Emeklilere kimse gariban diyemez. Emeklileri onlar sahipsiz bırakmaya çalışsa da CHP emeklisine sahip çıkıyor ve çıkmaya devam edecek” ifadelerini kullandı. En düşük emekli aylığıyla ilgili Özel, “AKP ve MHP verdiğimiz önergeyi reddettiler 20 bin lirayla asgari ücret arasındaki 8 bin lira üzerindeki farkın seyyanen bütün emeklilere verilmesi istedik Her şeye para bulanların buna para bulamamasının bir izahı yok” diye konuştu.