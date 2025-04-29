Vakıflar Bankası, Kredi Garanti Fonu aracılığı ile 85 firmaya verdiği toplam 64 milyar lira krediyi geri alamadı. Firmalar bu parayı geri ödemeyince Garanti Fonu da, ‘’Banka eksik işlem yapmış’’ diyerek kredileri üstlenmedi. Banka hesapları ve Sayıştay raporunda (XXX) denilerek kodlanan firmalardan 64 milyar lira geri alınamıyor.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız Vakıfbank Genel Müdürü Serdar Üstünsalih’e, ‘’Bin lira kredi kartı borcu olana icra gönderiyorsunuz. Garibana şahin, yandaş firmalara kuzu oluyorsunuz. XXX diye kodlanan bu imtiyazlı firmalar kim” diye sordu. Tahtasız TBMM KİT Komisyonu’nda şunları söyledi:

Vatandaş borç batağı içerisinde. İcra dairelerine gelen dosya sayısı da her geçen gün artıyor.

143.6 MİLYAR TL KREDİ

“Vakıfbank’ın 2017 yılından bu yana Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kullandırdığı 143.6 milyar TL kredi var. Bunlar arasında (XXX) diye kodlanan 85 firma da toplam 64 milyon TL kredi kullanmış ve bu kredileri geri ödememiş. Bankanın yaptığı eksik ve hatalı işlerden dolayı Kredi Garanti Fonu da bu kredileri üstlenmiyor. Burada bir kusur ve kusuru işleyenler var. Bu paralar ne olacak, sineye mi çekecek? Kim bu imtiyazlı 85 firma? Sayıştay raporunda sorumlular hakkında soruşturma açılması isteniyor. 85 firma için bilinçli olarak eksik düzenleme yapılmış olma ihtimali tespit edildi mi? Gariban bir vatandaşın bin liralık kredi kartı borcu için icra başlatan

banka, böylesine büyük miktardaki paralar için ne yapıyor? Garibana şahin, iktidara yakın firmalara kuzu kesiliyor.”

Özgür Karabat

Erzurumlu gizemli firma

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da ‘’Sayıştay bulgularında bir kredi var ve toplamı 10 milyar 546 milyon lira. Erzurum şubesinden kullandırılan bir kredi. Başlangıçta 300 milyon dolar karşılığı orta vadeli kredi kapsamında 275 milyon kullandırılıyor. Bu kredi 3 yıl anapara ödemesiz, 10 yıla kadar vadeli ama şirket yükümlülüklerini yerine getiremiyor. 2019’da tekrar o krediyi iptal edip yeniden bir kredi kullandırılıyor. (XXX) Müşteri diye geçiyor, 10 milyar civarında borcu olan bir firmanın piyasalar tarafından bilinmemesi normal bir iş mi” diye sordu.