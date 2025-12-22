Tutuklanan Akçay ifadesinde Kasım Garipoğlu’nun partilerinde “kokain” içildiğini iddia etti.

“Yukarıda bahsettiğim partilerde, parti bittikten sonra biz parti alanını misafirlerin herhangi bir eşya unutup unutmadığı yönünde kontrol ederiz. Ben, yapmış olduğumuz kontrollerde birkaç kez tabak içerisinde, tahminimce kokain içildiğini düşündüğüm rulo hâlinde kâğıt banknotların olduğunu gördüm” dedi.

"PARTİLERE KOKAİN GETİRİRLERDİ"

Akçay partilerin nasıl organize edildiğini de anlattı; “Bahsi geçen partilerin organizasyonlarında esasen Kasım Bey organize etmesine karşın, bana sormuş olduğunuz cep telefonumda bulunan misafir listesi dışında G.K.Ş ve A.Ş. ile Burak Ateş söz sahibiydiler” ifadesini kullandı.

Garipoğlu’nun partilerine “hayat kadını” çağrıldığını da iddia etti.

Akçay; “Yalıda yapılan partilere, dışarıdan cinsel birliktelik yaşamak amacıyla eskort olarak tabir edilen kadınlar çağrılırdı. Bu kişilerin içeride ne yaptığını, kiminle birlikte olduklarını bilmemekteyim. Yine bu kişiler, bize bildirilen liste dışında olduğundan, biz bu kişilerin eskort olduğunu anlardık” dedi.

Tutuklanan İsmail Ahmet Akçay uyuşturucunun nasıl temin edildiğini de anlattı; “şahıslar söz konusu partilere kokain maddesi getirirlerdi. Bu kişilerin uyuşturucu madde tedarikçisi olduklarını biliyorum. Bu şahısların kokain ve ketamin isimli uyuşturucu maddeleri getirdiklerini biliyorum” dedi.

PARTİLERE KATILDIĞI İDDİASIYLA ÜNLÜ İSİMLERİN ADINI VERDİ

Akçay “Yapılan partilere, yukarıda saydığım Kasım Garipoğlu’nun kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu ve Defne Samyeli gibi isimler katılıyordu” ifadelerini kullandı.