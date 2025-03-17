Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier, Fenerbahçe’nin hedefinin her zaman kupa ve şampiyonluklar kazanmak olduğunu ifade ederek, sezonun en önemli etabına giriş yaptıklarına dikkati çekti.

Bu sezon FIBA Süper Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandıklarını hatırlatan Valerie Garnier, "Tüm sene de kupalar kazanmak için çalıştığımızdan artık bunun karşılığını alma adına son düzlükteyiz. Yarın da Türkiye Kupası ile başlıyoruz. Dolayısıyla ilk hedefimiz ING Kadınlar Türkiye Kupası. Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyorsanız aslında üç tane final müsabakası kazanmanız gerekiyor. Bunun ilki Nesibe Aydın’a karşı Ankara’da olacak. İlk final olarak baktığımız maç o." değerlendirmesinde bulundu.

Takıma geri dönen Kayla McBride'la ilgili de bilgi veren Garnier, şunları kaydetti:

"Kayla’nın gelişi bizim için tabii ki mutluluk verici. Kendisi Fenerbahçe formasını giydi, buradaki oyuncularla birçok yerde oynadı. Adaptasyonu da daha kolay olacaktır. Bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü sezonun en önemli noktasındayken hızlıca alıştırabileceğimiz çok önemli bir oyuncumuz var. Kayla hücumda bizim için çok önemli bir silah. Ama sadece üçlükle değil, kendisinin o rekabetçi ruhu, büyük organizasyonlardaki ve Fenerbahçe’deki tecrübesi bizim için çok önemli katkı olacak."

Zaragoza'da düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Garnier şöyle devam etti:

"Fenerbahçe Opet için organizasyonun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ama burada maç maç bakarken de aslında bütün organizasyonların, Türkiye Kupası, play-off, Dörtlü Final, birbirine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye Kupası’na verimli şekilde başlamamız lazım ki devamı iyi gelsin. Dolayısıyla bütün turnuvalar bizim için aslında birbirine bağlı ve birbirlerini ilgilendiren müsabakalar olacak. Tüm maçlara aynı şekilde bakıyoruz."