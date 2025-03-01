Uzun süren konsültasyonların ardından gastroenterolog, hem besleyici hem de hızlıca hazırlanabilen bir menü seçiyor.

'Akşam yemeğinde mercimekli karnabahar pilavı yiyorum çünkü bu, protein ve lif, özellikle de bitki bazlı proteinin mükemmel bir karışımı' diyen gastroenterolog ayrıca, tabağına lezzet ve probiyotik açısından bol olan yoğurt ve achar ekliyor.

Bu öğün, bağırsak sağlığına uygun bir diyetin tüm gereksinimlerini karşılıyor.

Mercimek, sindirimi düzenleyen ve sindirime yardımcı olan çözünür lif sağlar.

Karnabahar pirinci, klasik pirince hafif bir alternatif olarak lif ve antioksidan kaynağıdır.

Yoğurt, sağlıklı bir mikrobiyota için gerekli olan probiyotiklerin konsantresidir.

Achar, fermente edilmiş sebzeler sayesinde bakteri çeşitliliğini artırır ve sindirimi güçlendirir.

Peki ya içecek? Meyve suyu, soda veya smoothie yerine uzmanlar suyu tercih ediyor; oldukça basit!

Altın kural: Yediğinizi sevin

Rabia de Latour, "Çok sağlıklı görünüyor, ama bana göre lezzetli. Alışkanlık değişikliği yaratmaya çalıştığınız her seferinde, ama bundan hoşlandığınızda, buna bağlı kalma olasılığınız daha yüksek" diyor. Başka bir deyişle, eğer sevmiyorsanız her öğünde aynı sebzeyi yemeye kendinizi zorlamanıza gerek yok. Önemli olan, sevdiğiniz sağlıklı yiyecekleri bulmaktır, çünkü bu sağlıklı ve sürdürülebilir bir beslenmenin anahtarıdır. Bu arada, profesyoneller tarafından onaylanmış bu minimalist ve ultra faydalı akşam yemeğini denemekten çekinmeyin. Belki bu sebzeyi yeniden keşfeder ve bağırsaklarınız bundan çok daha fazla fayda sağlar!