Darbe girişimi sonrası 2016’da kapatılarak Sağlık Bakanlığı’na devredilen askeri hastanelerin bir bölümü yeniden açılıyor. Türkiye 9 yıldır 32 NATO üyesi arasında askeri hastanesi bulunmayan tek ülkeydi. Şimdi geç de olsa hatadan dönülüyor. MSB’nin başlattığı çalışmada sona gelindi. Kapatılan 32 askeri hastaneden, Ankara GATA, Mamak, Etimesgut ile İstanbul Haydarpaşa, Gümüşsuyu ve Kasımpaşa’nın da arasında bulunduğu 25’inin yeniden açılması öngörülüyor.

2 BİN 43 ASKERİ HEKİM VARDI

CHP ve İYİ Parti konuyu sürekli gündemde tuttu, çok sayıda kanun teklifi verildi. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç katkı sağladı. Karakoç konuyu TBMM gündemine getirdi. Daha sonra da MHP lideri Devlet Bahçeli ile de görüştü. Bahçeli de, “Askeri hastanelerin kapatılması hataydı, tekrar devreye girmeli, biz de katkı sağlarız” dedi.

Son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışma yapılması için MSB’ye talimatı verdi ve süreç hızlandı. MSB askeri sağlık sisteminin güncellendiğini açıkladı. Önce 118 yıl hizmet verip 2016’da kapatılan Ankara GATA’nın açılması planlanıyor.

NORVEÇ’TE BİLE VAR

SÖZCÜ, kapatılan askeri hastanelerin yıllardır takipçisi. NATO ülkeleri arasında askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye oldu. Savaş ihtimali olmayan İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde de askeri hastane ve cerrah bulunuyor.