Teknoloji dünyasının efsanevi ismi Bill Gates, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan son 13F dosyalamalarına göre, kurucusu olduğu Microsoft'taki ve efsanevi yatırımcı Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway'deki hisselerinin önemli bir kısmını elden çıkardı. Peki, dünyanın en zengin isimlerinden biri, serbest kalan bu devasa nakdi teknoloji hisselerinin zirve yaptığı bu dönemde nereye park edecek?

Analistlere göre Gates, güçlü rekabet avantajına sahip, muhafazakar ve "yüksek temettü" ödeyen geleneksel değer hisselerine yöneliyor. İşte Gates'in yatırım kriterleriyle birebir örtüşen, ekonomisterin alım fırsatı olarak gördüğü 3 favori hisse...

BİLL GATES'İN YENİ YATIRIM FELSEFESİ

Gates'in yatırım portföyü, genellikle piyasadaki dalgalanmalardan etkilenmeyen, yerinden edilmesi zor bir iş modeline (ekonomik hendeğe) ve düzenli nakit akışına sahip şirketlerden oluşuyor.

1. CROWN CASTLE (Düzenli Nakit Akışı ve Altyapı)

ABD genelinde telekomünikasyon baz istasyonları ve hücre kuleleri işleten dev bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (REIT).

Varlığa dayalı bu altyapı iş modelinin piyasadan silinmesi veya yerini başka bir rakibe bırakması neredeyse imkansız. Düzenli ve son derece öngörülebilir bir nakit akışı sağlıyor.

Hisse senedi son dönemde değer kaybetmiş durumda ve 5 yıllık ortalama F/K (Fiyat/Kazanç) oranına göre %16 iskontolu (indirimli) işlem görüyor. Yatırımcılarına sunduğu temettü getirisi ise %4,8 gibi bir seviyede.

2. PFIZER (İlaç Devinde Geri Dönüş Fırsatı)

Dünyanın en büyük ilaç ve biyoteknoloji şirketlerinden biri. Gates'in sağlık sektörüne olan ilgisi ve Pfizer ile olan yatırım geçmişi zaten biliniyor.

Şirket son dönemdeki düşüş trendinden yavaş yavaş toparlanıyor olsa da, fiyatı hala tarihsel zirvelerinin oldukça uzağında ve ucuz kalmış durumda.

5 yıllık ortalama F/K oranına göre %12 iskontolu işlem gören Pfizer, bu listedeki en yüksek pasif geliri sunarak yatırımcılarına tam %6,3 oranında temettü dağıtıyor.

3. HOST HOTELS & RESORTS (Lüks Gayrimenkul)

Ağırlıklı olarak lüks otellere ve dünyanın en seçkin lokasyonlarına odaklanan, güçlü bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (REIT).

Lüks tüketim ve premium lokasyonlar, ekonomik krizlerde bile dirençli kalmayı başaran güçlü bir rekabet avantajı yaratır. İstikrarlı ve yüksek bir gelir üretme kapasitesine sahiptir.

5 yıllık F/K ortalamasına göre %20 ile en büyük iskontoya sahip olan bu hisse, aynı zamanda %4,6 oranında temettü getirisi sunuyor.

Bill Gates'in hamleleri, "akıllı paranın" devasa teknoloji rallisinden ufak ufak kâr satışı yaparak; daha defansif, piyasaya göre ucuz kalmış ve düzenli temettü (pasif gelir) ödeyen "eski ekonomi" hisselerine kaymaya başladığının en net göstergesidir.