İstanbul Gayrettepe’de 2 Nisan 2024’te 29 işçinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin davanın 14’üncü duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görüldü. Duruşmada yakınlarını kaybeden aileler, ihmaller zincirine dikkat çekerek sorumluların tamamının yargı önüne çıkarılmasını istedi.

İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya yaşamını yitiren işçilerin ailelerinin yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri de katıldı. Mahkeme heyeti, müşteki ailelere bilirkişi raporuna ilişkin görüşlerini sorarken çok sayıda aile raporu kabul etmediklerini ifade etti.

Yangında hayatını kaybeden Şivan Dolu’nun ablası Fatma Gedizmen, kulüpte kullanılan malzemelerin yangına dayanıklı olmadığını belirterek, “Savunma yapılırken acılarımız hafife alınmasın” dedi.

19 yaşında hayatını kaybeden Onur Aladağ’ın babası Bayram Aladağ ise denetim eksikliklerine dikkat çekerek, “Basit bir tadilatta bile müdahale eden kurumlar burada neden yoktu?” sözleriyle tepki gösterdi.

Duruşmada söz alan aileler, tutuklu sanık sayısının azalmasına da tepki gösterdi. Hayatını kaybeden Mahmut Emin Kaya’nın annesi Gülsen Kaya, “İmza yetkisi olan kişiler neden dışarıda? Biz tutuklu sayısının artmasını beklerken azalıyor” ifadelerini kullandı.

Yangında kardeşini kaybeden Tuğba Okumuş ise olay yerinin yeniden incelenmesini talep ederek, kulübün çıkışlarının yetersiz olduğunu ve yapının adeta “labirent” gibi olduğunu söyledi.

Hayatını kaybeden Ahmet Uzun’un ablası Kader Kaçmaz da duruşmada yaptığı konuşmada, “Biz adalet istiyoruz. Ayakta duramayan anne babalar var. İstanbul gibi bir yerde 29 kişi nasıl çıkamaz?” diyerek mahkeme salonunda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Yangında yaşamını yitiren işçilerin yakınları, olayın basit bir kaza değil ihmaller sonucu yaşanan bir iş cinayeti olduğunu savunarak kamu görevlilerinin de yargılanmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti. Ailelerin yeni bilirkişi raporu hazırlanması ve olay yerinde keşif yapılması yönündeki talepleri ise reddedildi. Dava 10 Temmuz tarihine ertelendi.