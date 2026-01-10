ABD ile ticarette başta gıda ve otomotiv olmak üzere birçok kalemde konulan ek Gümrük Vergileri’nin kaldırılmasıyla ithalat artarken, enerjide de büyük bir eksen kayması yaşanıyor. Yıllardır enerjide Rusya’ya bağımlı olan Türkiye, yerli doğalgaz üretiminin beklentileri karşılayamamasıyla ABD’nin sıvılaştırılmış doğalgazına (LNG) yöneldi.

Aralık ayında ABD’den yapılan LNG ithalatı yüzde 61 artarak 1 milyon 450 bin metrik tona ulaştı. Uzmanlar, Türkiye’nin aralık ayında kullandığı doğalgazın yaklaşık 4’te 1’inin ABD’den geldiğini hesaplıyor.

ABD kaynaklı öncü verilere göre Washington, aralık ayında 11.5 milyon metrik tonluk LNG’yi yurt dışına sattı. Türkiye ise 1.5 milyon metrik tona yaklaşan ithalatla, ABD’nin LNG ihracatının yüzde 12.6’sını satın aldı. Kasım ayında ise Türkiye, ABD’den 900 bin metrik tonluk LNG alarak Washington’un ihracatının yüzde 8.2’sini karşılamıştı. Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan gibi ülkelerin bulunduğu, yaklaşık 5 milyar insanın yaşadığı Asya kıtasının ABD’den doğalgaz alımı ise 1.2 milyon metrik tonda kaldı.

GAZ ANLAŞMASINA ELEŞTİRİ

BOTAŞ eski Gaz Alım Derneği Başkanı Ali Arif Aktürk, yapılan ithalatın 1 milyar metreküpe denk geldiğini hesapladı. TMMOB’dan Oğuz Türkyılmaz ise Türkiye’nin aralık ayında 4 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz kullandığını tahmin etti. Böylece uzmanların tahminine göre aralık ayında kullanılan doğalgazın en az 4’te 1’i ABD’den geldi. Türkiye’nin ithalatta ABD gazına bağımlılık oranı 2024’te yüzde 9.5 seviyesindeydi. Oğuz Türkyılmaz, ABD’de yapılan enerji anlaşmalarını eleştirerek “70 milyar metreküplük doğalgaz anlaşmasına ihtiyaç olup olmadığı tartışılır” dedi.

Türkiye’nin enerjide bağımlılığı Rusya’dan ABD’ye kayıyor.

Trump’a kıyakla ithalat %28 arttı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile eylül ayında Beyaz Saray’daki görüşmesine enerji anlaşmaları damga vurmuştu. Ancak iki ülke arasındaki ticaret de Türkiye aleyhine bozulmaya başladı. 2022, 2023, 2024 yıllarının ekim aylarında 1.2 milyar dolar civarında olan ithalat hacmi, Ekim 2025’te 1.8 milyar dolara çıktı. Kasım ayında da artış sürdü ve 1.5 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Ekim ve kasım aylarında yapılan ithalat önceki yıla oranla yüzde 27.9 yükseldi. Aynı dönemler karşılaştırıldığında ihracattaki oransal düşüş ise yüzde 10’u buldu.