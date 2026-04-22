Tutuklu Gazeteci Alican Uludağ hakkında düzenlenen iddianamede, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve yargı organlarını alenen aşağılama” suçlamaları yer aldı. Savcılık, söz konusu suçların zincirleme şekilde işlendiği iddiasıyla Uludağ için 19 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etti.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi kabul etmesinin ardından, davanın ilk duruşma tarihi de kesinleşmiş oldu. Buna göre Uludağ, 21 Mayıs’ta ilk kez hâkim karşısına çıkarak savunmasını yapacak.