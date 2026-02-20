DW Türkçe'nin Ankara muhabiri Alican Uludağ, sosyal medya ağı “X” hesabı üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret’ ve ‘Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçlarından gözaltına alındı.
Evinde arama yapılan Uludağ, ifadesinin alınması için karayoluyla Ankara'dan İstanbul'a getirildi. Bugün Çağlayan Adliyesi'ne getirilen Alican Uludağ'ın savcılık ifadesi tamamlandı.
TUTUKLAMA KARARI
Uludağ, “Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret” suçlamasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Alican Uludağ, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.