Alican Uludağ’ın hukuki süreci, 19 Şubat akşamı Ankara’da gözaltına alınmasıyla başlamıştı. Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Uludağ hakkında, "Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret" ve "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddialarıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

Ankara’da gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a getirilen gazeteci, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Metris ve Silivri’nin Ardından Rota Yeniden Ankara

20 Şubat tarihinde hakim karşısına çıkarılan Uludağ, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Süreç içerisinde nakil trafiği şu şekilde ilerledi:

Metris Cezaevi: Tutuklama kararının ardından ilk durak oldu.

Silivri Cezaevi: Metris'ten kısa süre sonra buraya nakledildi.

Ankara: Son alınan kararla birlikte Uludağ, yeniden Ankara’ya sevk ediliyor.

Soruşturma Kapsamında Yeni Gelişme

İstanbul’daki işlemlerinin ardından Silivri’de bulunan Uludağ’ın, soruşturmanın yürütüldüğü merkez olan Ankara’ya nakledilmesi, davanın seyri açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. 19 Şubat'ta başlayan ve İstanbul-Silivri hattında devam eden hukuki süreç, bu sevk kararıyla birlikte yeniden başladığı noktaya, başkent Ankara'ya taşınmış oldu.