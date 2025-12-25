Sözcü Televizyonu Programcısı ve gazeteci Barış Terkoğlu jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi olarak uyuşturucu soruşturmasında adı geçen gece kulübü ile ilgili sözleri olduğu öne sürülüyor.

SÖZCÜ TV İstihbarat Şefi Muratcan Altuntoprak, Terkoğlu'nun neden gözaltına alındığını şöyle açıkladı:

"Mehmet Akif Ersoy operasyonunda adı geçen gece kulübünde bulunan bir savcının kimliğini vermek istemediği iddiasını gündeme getirmişti. Bu iddiası üzerine Terkoğlu'nun gözaltına alındığı öne sürüldü. Jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi. "

Gözaltı gerekçesi olarak Mehmet Akif Ersoy soruşturmasına uyuşturucu kullanıldığı iddia edilen gece kulübü “kütüphane” isimli mekan ile ilgili sözleri olduğu öne sürülüyor. https://t.co/VTfrbhBSDB — Muratcan Altuntoprak (@altuntoprak_m) December 25, 2025

Barış Terkoğlu, dün Onlar TV'de bir video yayınlamış bazı kaynaklarıyla konuştuğunu aktarmıştı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Avukat Enes Ermaner, Terkoğlu'nun ifade işlemleri için Çağlayan Adliyesi’ne götürüleceğini aktardı.