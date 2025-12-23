İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik başlayan ve medyadaki bazı isimlere kadar uzayan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Soruşturma çerçevesinde dün akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç adliyeye sevk edildi.

Erdinç'in, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA

Geçen hafta eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de aralarında olduğu bazı isimler uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Soruşturma genişlemiş ve dün de Hürriyet yazarı da olan sosyal medya ünlüsü Cihan Şensözlü, Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın da aralarında olduğu kişiler tutuklanmıştı.

Dün akşam saatlerinde de Emrullah Erdinç, Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz gözaltına alınmıştı.

Koz ve Evirgen bugün adli kontrolle serbest bırakılmıştı.