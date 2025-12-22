İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere ve medyadaki bazı isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, soruşturma çerçevesinde gazeteci Emrullah Erdinç de gözaltına alındı.

Erdinç'in yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı iddia edildi.

Gelişmeleri aktaran Sözcü TV İstihbarat Şefi Muratcan Altuntoprak, Erdinç'in "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Altuntoprak şunları aktardı:

"Tanık ve gizli tanık ifadelerinin ardından çeşitli isimler gözaltına alınmış ve beş isim tutuklandı.

Şu aşamada Emrullah Erdinç de dosyaya dahil edilen isim oldu ve savcılık kaynakları da gözaltını doğruladı."

İŞ İNSANI DA GÖZALTINDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, iş insanı Umut Evirgen gözaltına alındı.

Evirgen, eşi Alina Boz'un başrol oynadığı “Palamut Zamanı” oyun için gittiği Zorlu PSM'de gözaltına alındı.