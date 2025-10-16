Gazeteci Hakan Tosun, İstanbul’un Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde 10 Ekim’i 11 Ekim’e bağlayan gece kimliği belirlenen iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Tosun, aldığı darbeler sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

POLİS GÖZALTI YERİNE TELEFONLA ÇAĞIRDI

Polis kayıtlarına göre saldırı saat 00.35’te meydana geldi. Olayın ardından Esenyurt Mevlana Polis Merkezi’ne bilgi ulaşması 02.52’yi buldu. 12Punto'nun haberine göre, saldırıya karıştıkları iddia edilen 2007 doğumlu Abdurrahman Murat ve 2001 doğumlu Adnan Şahin hakkında dikkat çeken bir işlem yapıldı.

İddiaya göre polis, zanlıları gözaltına almak yerine telefonla arayarak ifadeye çağırdı. Abdurrahman Murat ifadesinde, “Polisler beni 11 Ekim ikindi saatlerinde aradı. Polis merkezine çağırdılar, bana olay hakkında bilgi verdiler. Ben de polis merkezine kendim geldim” dedi.

TANIKLARIN İFADELERİ ÇELİŞKİLİ

Olayın ardından ifadeleri alınan iki mahalle sakini tanık olarak dinlendi. Tanıklardan biri, Adnan Şahin’in Hakan Tosun’a “uçan tekme ve yumruklarla” saldırdığını, diğeri ise yalnızca bir kez vurduğunu söyledi. Adnan Şahin ise “tekme ve yumruk atmadım” diyerek iddiaları reddetti.

FAİLLER SUÇU REDDETTİ

Failler ise Tosun’un başka bir yerde darbedildiğini ileri sürerek suçu inkâr etti.

FAİLİN AVUKATI AKP İLE BAĞLANTILI ÇIKTI

Soruşturmadaki bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise Adnan Şahin’in avukatı Turan Susuz’un siyasi bağlantıları oldu.

(Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül- AKP Milletvekili Şamil Ayrım- Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan)

Susuz’un düğününde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AKP Milletvekili Şamil Ayrım ve Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül nikâh şahidi olarak yer aldı.

Ayrıca Turan Susuz’un, AKP Esenyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sıraç Susuz’un kardeşi olduğu ve Esenyurt Kızılay Şubesi vekili olarak görev yaptığı öğrenildi.