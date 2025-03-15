Gazeteci İsmail Saymaz, hakkında yurtdışı çıkış yasağı konduğunu ve pasaportuna el konduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Saymaz, şahsi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

- Haftalardır süren itibar suikastlerine bir de hukuksuzluk eklendi. Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla hafta sonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu. Kaçacak olsaydım… Son 1.5 ayda 5 kez yurt dışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart’ta gittiğim Almanya’dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart’ta geri gelmezdim. Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi’ndeydim. Gazetecilik dışında suçum… Türkiye’den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum.

MANSUR YAVAŞ'TAN KARARA TEPKİ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci İsmal Saymaz’a yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine ilişkin “Yıllardır kamuoyunu bilgilendiren bir gazetecinin, adli makamlara her çağrıldığında ifade verdiği ortadayken, yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi doğru bir uygulama değildir” dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

- Yıllardır kamuoyunu bilgilendiren bir gazetecinin, adli makamlara her çağrıldığında ifade verdiği ortadayken, yurtdışına çıkış yasağı getirilmesi doğru bir uygulama değildir. Geçmiş olsun İsmail Saymaz.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, gazeteci Fatih Altaylı'nın kaleme aldığı "Enkazdan korkmayan mahpustan korkmaz" başlıklı yazısı ve İsmail Saymaz'ın katıldığı bir televizyon kanalında öne sürdüğü "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Saymaz, hakkında açılan soruşturmaya ilişkin, "Benim 'Bahçeli’ye bazı fotoğraflar gösterildi' şeklindeki ifademi arkadaşlarımız, 'Bahçeli'ye görüntüler izletilmiş' diye anlamışlar ve onu altyazıya yazmışlar. Dolayısıyla benim de olduğum o ekran görüntüsünü alıp Fatih Altaylı’nın bu yöndeki yazısıyla birleştirerek hakkımızda soruşturma başlattılar" ifadelerini kullanmıştı.