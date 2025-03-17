Gazeteci İsmail Saymaz yurt dışına çıkmak istediği sırada hakkında yurt dışı adli kontrolü kararı verildiğini öğrendiğini açıklamıştı. Son iki ay içerisinde beş defa yurt dışına çıkan ve Türkiye'ye geri dönen Saymaz verilen karara "Türkiye’den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum" ifadeleri ile itiraz etti.

"HUKUKSUZLUK KATMERLENEREK ARTIYOR"

Gazeteci İsmail Saymaz bugün yaşanan gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Saymaz dosyayı incelemek için adliyeye giden avukatlarının yaşadıklarını uzun bir mesajla anlattı.

Saymaz'ın paylaşımında şu ifadeler yer alıyor:

"Bana yapılan hukuksuzluk katmerlenerek artıyor. Tarihimizde benzeri olmayan bir hukuk tanımazlıkla karşı karşıyayım. Malum, ifadem bile alınmadan hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konmuş, pasaportum elimden alınmıştı. Bugün sabah avukatlarım Aslı Kazan ve Serdar Laçin, karara itiraz için İstanbul Adliyesi’ne gittiler. Savcılıkta, dosyaya erişimin hakimlik kararıyla kısıtlandığını öğrendiler. İtiraz etmek için kısıtlama ve yurt dışına çıkış kararlarından örnek istediler. Ne var ki bu kararlar bize verilmedi ve gösterilmedi. Oysa kararlar ve tutanaklar CMK’nın 153/3 maddesine göre gizlilik kapsamında değildir. Kanunen bize verilmesi gerekir. Biz örneği verilmeyen, içeriği gösterilmeyen kararlara nasıl itiraz edebiliriz? Avukatlarım ikinci bir dilekçe vererek, savcıyla görüştü. Savcılık ikinci dilekçemize işlem yapmayı da kabul etmedi. Ayrıca bugün, yarın, en kısa zamanda ifade vermeye hazır olduğumu bildirdiğimiz halde “gelin” denilmedi. Benim suçum nedir? Söylenmiyor. Yoksa bana da bir ‘örgüt’ mü bulunmak isteniyor? Trollerin bildiği, fakat bizden gizlenen bir soruşturma yürütülüyor. Yargıya karşı adalet arıyoruz."