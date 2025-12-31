Cumhuriyet Gazetesi yazarı Gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ağırel son zamanlarda yaptığı uyuşturucu ve kara para trafiğine dair yaptığı haberler, yazdığı kitaplardan sonra ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

Ağırel kendisine gelen tehdit mesajlarında 'Mehmet Ağar' isminin de geçmesine dikkat çekti.

Ağırel'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve kara para ilişkileri üzerine yaptığım haberler, kitaplar; yani gazetecilik çalışmaları nedeniyle organize şekilde küfür, tehdit ve öldürme mesajları alıyorum.

Eleştiri başımın üstüne; ancak tehdit ve küfür, tam da yazdığım konuların aktörlerinin işidir.

Hatta bir tanesi daha ileri gitmiş, “Mehmet Ağar mercek altına aldı” diye paylaşmış! Ne yapacaksa?

Aşağıda yer alan mesajlar yalnızca birkaç örnek.

Bu paylaşımları ifşa amacıyla, kayda geçsin diye yapıyorum. Malum, bu sıra uyuşturucu baronu, yasa dışı bahis baronu, kara para aklayıcılar, hırsızlar; hepsi benimle ilgili sıraya girmiş durumda. Elbette gerekli hukuki başvurular avukatlarım tarafından yapılmaktadır.

Kaçıncı kez bu cümleyi yazdım bilmiyorum ama bir kez daha “Hodri Meydan” diyorum.

Rengi, takımı, ismi, kurumu, şirketi kim olursa olsun üzerine gitmeye devam edeceğim.

Gazetecilikten geri adım atmayacağım.

Yazdım. Yazıyorum. Yazacağım…

Kirli çarkınıza çomak sokmaya devam edeceğim."

İşte Murat Ağırel'in bahsettiği ve sosyal medyasından ifşa ettiği o mesajlar...