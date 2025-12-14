Gazeteci Osman Çaklı, dün akşam saatlerinde "mevcutlu" şekilde gözaltına alınarak Vatan Emniyet'e götürüldü ve geceyi nezarethanede geçireceği bildirildi. Çaklı'nın Okmeydanı'nda bir hastaneye düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı paylaşım ve "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Osman Çaklı, söz konusu paylaşımında Okmeydanı'ndaki Şafak Hastanesi'nin gece saatlerinde kurşunlandığını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Saldırıyı kimin ya da kimlerin gerçekleştirdiği soruşturma sonrasında ortaya çıkarılmalıdır. Fakat kendisine Şapkalılar adını veren bir grup çete, işçilerin yanında olduklarına dair pankart açıp poz vererek saldırı üstlendi”

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Çaklı'nın avukatı tarafından yapılan açıklamada, yöneltilen suçlamanın "suçu ve suçluyu övme" olduğu belirtildi.

Yakın zamanda gazeteci Sadık Güleç ile birlikte "Yeni Nesil Çeteler" isimli kitabı yayımlanan Osman Çaklı, özellikle Türkiye'de son dönemde türeyen sokak suç grupları, uyuşturucu ağları ve dijitalleşen suç dünyası üzerine yaptığı saha araştırmalarıyla tanınıyor.