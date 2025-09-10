CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınmasının ardından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Ozan Gündoğdu, sunduğu "Trend Topic" adlı podcast programının "Interregum" bölümünde Tekin'den yeni kurulacak parti için genel başkanlık teklifi aldığını iddia etti.

Gündoğdu yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"2024'ün Temmuz sonu, Ağustos başı gibi bir tarihti. Gürsel Tekin beni aradı, kendisiyle hiç tanışıklığımız yoktur. Telefonu açtım, 'Buyrun Gürsel Bey' dedim, 'Ozancım, seninle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. İstanbul'da mısın, bir kahve içelim' dedi. Levent'te bir pastanede buluştuk. Toplamda yarım saatlik bir görüşme gerçekleştirdik."

Tekin'in kendisine "Mayıs 2023 seçimlerinin son seçim olduğunu" söylediğini aktaran Gündoğdu şöyle devam etti:

"Yeni bir devlet düzeni kuruluyor dedi. Bu devletin ne İmamoğlu'na ne de CHP'ye iktidarı devretmeyeceğini anlattı. Artık yeni bir düzen kurulmuştu, iktidar hayalleri görmek anlamsızdı. Bunları anlatırken bir yandan da kendi siyasi geçmişinde aldığı pozisyonları anlatıyordu. Anlattıklarının özü, artık yolun sonuna geldiğimizdi. Tek bir çare vardı, o da yeni bir parti kurmaktı. Parti kurmaya çalışıyordu Gürsel Tekin. Gazetecilere partiyi tanıtıyor diye düşünerek olayı anladığım için rahatladım."

Görüşme sırasında kendisine beklenmedik bir teklif geldiğini belirten Gündoğdu, "Kahvemden bir yudum aldım ki Gürsel Tekin bombayı sonunda patlattı. 'Ozancım, yeni bir parti kurmalıyız ve başına da sen geçmelisin.' Genel olarak soğukkanlı biriyimdir ama bu tuhaf teklif karşısında kahveyi zor yuttuğumu hatırlıyorum. 'Neden ben, ben ne alaka?​' diye düşündüm. Çünkü gençtim ve kirli bir geçmişim yoktu. Muhtemelen böyle düşündüler. Kabul edersem Gürsel Tekin'in partisini onun adına yönetecektim. Gürsel Tekin de yeni parti üzerinden siyasi elitlerle pazarlık yapacaktı. Hiç ikiletmeden teklifi net bir şekilde reddettim. 3 gün sonra bir daha arayacağını ve iyi düşünmemi söyledi. 3 gün sonra aradı yine reddettim. Konu orada kapandı" dedi.