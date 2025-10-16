Onlar TV programcıları Gazeteci Şule Aydın ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel, kendilerine yönelik saldırı ihbarını Onlar TV canlı yayınında açıkladı. Savcılığı bilgilendirdiklerini aktaran Şule Aydın şu ifadeleri kullandı:

"SÖYLEYİP SÖYLEMEME KONUSUNDA TARTIŞTIK"

“- Bu meseleyi söyleyip söylememe konusunda ekip içi bir tartışmamız olmuştu, ortak fikirde değildik. Ben bunu da açıklama taraftarıydım.

- Fakat bugün Murat ve ben bir suç duyurusunda bulunduk. Bizi izleyenler açısından bu bilgiyi size emanet etmek istiyoruz. Bir emanetimiz de savcılar çünkü biz bunu onlara emanet etmiş olduk. Bundan sonra başımıza gelecek her şeyden de kimin sorumlu olduğunu da ortaya koymuş olduk.

"TETİKÇİLER TUTULDU"

"- Bize gelen bir ihbar var. Murat’a ve bana yönelik motosikletli bir saldırının ve hangi noktada gerçekleşeceğinin de söyledikleri, tetikçilerin tutulduğunu söyledikleri bir ihbar. Biz bu ihbarı savcılıkla paylaştık, şikayette bulunduk. Bundan sonrası onlara emanet.”

DAHA ÖNCE DE TEHDİT EDİLMİŞLERDİ

Geçtiğimiz süreçte Murat Ağırel ve Şule Aydın tehditler aldığını açıklamıştı. Şule Aydın'ın kaldığı evin kapısına yazılmış bazı saldırgan ifadeleri açıklarken, Murat Ağırel kendisine suikast yapılacağını komuoyu ile duyurarak emniyet ve savcılık birimlerini göreve çağırmıştı.