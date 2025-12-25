Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV’de yayımladığı özel haberinde, uyuşturucu operasyonları kapsamında adı geçen “Kütüphane” adlı mekâna ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

Terkoğlu, geçmişte bu mekâna yapılan bir polis baskınında kimlik kontrolü sırasında bir savcıyla karşılaşıldığını öne sürdü.

İddiasını İçişleri Bakanlığı’ndaki kaynaklarına dayandırarak aktardığını belirten Terkoğlu, söz konusu mekâna daha önce de operasyonlar düzenlendiğini söyledi. Operasyonlarda uyuşturucu ve kimlik taraması yapıldığını ifade eden deneyimli gazeteci;

- "İçişleri Bakanlığı’ndaki kaynaklarıma Kütüphane mekânını sordum. Geçmişte buraya operasyonlar yapıldığını, uyuşturucu ve kimlik taraması gerçekleştirildiğini, bazı bulgulara da ulaşıldığını söylediler. Bu tarama sırasında içeri giren polisler kimlik kontrolü yaparken bir kişiyle karşılaşıyor." ifadelerini kullandı.

Terkoğlu, ayrıca "Bu kişi kimliğini polise kimliğini göstermeyeceğini, kendisinin de aranmayacağını söylüyor. Nedeni sorulduğunda kimliğini çıkararak savcı olduğunu bildiriyor.” dedi.