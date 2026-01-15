Gazeteci Alican Uludağ'ın paylaştığı videoda; Kayseri'de 2016'da terör örgütü PKK saldırısında bir bacağını kaybeden Gazi Ferdi Çatal, 4 saat önce bir video paylaşarak, kumar batağına düştüğünü belirterek, hayatına son vereceği imasında bulundu. Yalnızca 23 bin TL tazminat alabildiğini söyleyen Gazi Ferdi Çatal, "Bu hükümete hakkımı helal etmiyorum" dedi. Sedat Peker'den de yardım isteyerek, annesine köyde ev yapmasını istedi.

HER ŞEY 'BİR SEFERDEN BİR ŞEY OLMAZ' DİYEREK BAŞLADI

İntiharından önce veda videosu çektiği öğrenilen Çatal, görüntülerde, "Herkes hakkını helal etsin. Kumar oynayan en son hayatıyla kumar oynar. Bunu öğrendim. Ben de yolun sonuna geldim. Ailemle, herkesle aram bozuldu. Ben gaziyim, itibarımı kaybettim. Her şey "bir seferden bir şey olmaz" diye başladı. Ne yazık ki bağımlısı oldum" ifadelerini kullandı.

TERÖR GAZİSİ FERDİ ÇATAL KİMDİR?

Ferdi Çatal, 17 Aralık 2016’da Kayseri’de yaşanan saldırıda yaralanarak gazi unvanı alan bir yurttaştı. Yaşadığı travmatik deneyimin ardından hayatını sürdürmeye çalışan Çatal, çevresinde devlete ve millete bağlılığıyla tanınan bir isim olarak biliniyordu.

Ferdi Çatal’ın doğum yılına dair kamuoyuna yansıyan net bir bilgi bulunmuyor. Memleketinin Kastamonu olduğu, cenazesinin de burada toprağa verildiği öğrenildi.