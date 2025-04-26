GAZİANTEP 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GAZİANTEP 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



Sayı :2021/225 Esas 06/01/2024

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Davacı , CUMA TUÇ ile Davalı , GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; 08.07.2024 tarihli fen bilirkişisinin raporu özetle; Dava konusu Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Yalangöz Mahallesi 121 Ada 6,7,8 ve 9 parsellerin edilen yerlerin bulunduğu kısmın 1992 yılında yapılan ilk tesis kadastro çalışmalarında taşlık Alan içerisinde bulunduğundan Kadastro Harici olarak bırakıldığı; krokilerde A ile gösterilen kısımda 1985, 1992 ve 1999 yıllarına ait hava fotoğraflarında imar ihyaya yönelik olarak kullanımın bulunduğu; dava konusu taşınmazın B ile gösterilen kısımda kullanımın bulunmadığı, D ile gösterilen kısmın ise fiili zeminde yol olarak kullanılmakta olduğu gözlemlendiğini, Dava konusu Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Yalangöz Mahallesi 121 Ada 6,7,8 ve 9 parsellerin halen dikili tarım yapılan A ile gösterilen kısmın yüzölçümü 1361,93 m² olarak, taşlık kayalık olan B ile gösterilen kısmın yüzölçümü 965,50 m² ,D harfleri ile gösterilen ve fiili zeminde yol olarak kullanılan kısmın yüzölçümü 144,94 m² olarak hesaplandığını, A ile ile gösterilen yerin (A1) ile gösterilen 986,22 m² si Yalangöz Mahallesi 7154 ada 2 numaralı Maliye Hazinesi adına tescil edilen parsel sınırları içerisinde kalmakta olduğu; (B) ile gösterilen 965,50 m² lik kısmın ise tamamının yine bu yerde yapılan imar uygulaması ile Arsa vasfı ile tescil edilen 7154 ada 2 numaralı parsel sınırları içerisinde kalmakta olduğu raporunda belirtmiştir. Bu taşınmazın üzerinde bir hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2021/225 Esas sayılı dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri ilanen duyurulur. 06.01.2025

#ilangovtr Basın no ILN02212181