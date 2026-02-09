Süper Lig’in 21’inci haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti.
16’ncı dakikada Nazım Sangare'nin kısa düşen kafa vuruşunda topu önüne alan Adrian Benedyczak'ın vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.
23’üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lungoyi, topu Bayo’ya gönderdi. Zor pozisyondaki Bayo’nun dokunuşunda topla buluşan Kozlowski, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:1-1.
26’ncı dakikada orta alanda serbest vuruş kazanan Gaziantep FK’da Maxim'in paslaşarak önüne aldığı ve çok uzaktan vurduğu şut az farkla auta çıktı.
35’inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Camara’nın ara pasında topla buluşa Bayo’nun vuruşu ağlara gitti: 2-1.
43’üncü dakikada orta alandan gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cenk Tosun’un sol çaprazdan sert şutu direkten döndü.
61’inci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında İrfan Can'ın ortasına iyi yükselen Benedyczak'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.
66’ncı dakikada rakibinden topu kapan Dragus ceza sahası içerisinde dengesini kaybederek topu kaleciye kaptırdı.
86’ncı dakikada orta alanda Ogün’ün baskısı sonucu topu kapan Gassama’nın pasında topla buluşan Lungoyi’nin çaprazdan vuruşu auta çıktı.
90+4'üncü dakikada orta alandan gelişen Kasımpaşa atağında Miguel'in pasında topla buluşan İrfan Can'ın uzak mesafeden şutu az farkla auta çıktı.
Karşılaşmayı Gaziantep FK 2-1'lik skorla kazandı.
STAT: Gaziantep Büyükşehir
HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Murat Ergin Gözütok, Hüseyin Aylak
GAZİANTEP FK: Zafer Görgen - Nazım Sangare, Mujakic, Tayyip Talha, Rodrigues (Dk. 83Arda Kızıldağ), Camara, Lungoyi, Ogün Özçiçek, Maxim (Dk. 83 Melih Kabasakal), Kozlowski (Dk. 73 Gassama), Bayo (Dk. 57 Dragus)
KASIMPAŞA: Gianniotis - Ben Ouanes, Opoku, Becao, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 76 Miguel), Kerem Demirbay (Dk. 80 Kubilay Kanatsızkuş), Baldursson (Dk. 64 Ali Yavuz Kol), Allevinah (Dk. 64 Diabate), Benedyczak (Dk. 76 Gueye), İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun
KIRMIZI KART: Dk. 41 Camara (Gaziantep FK)
GOLLER: Dk. 23 Kozlowski, Dk. 35 Bayo (Gaziantep FK) - Dk. 16 Benedyczak (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Zafer Görgen (Gaziantep FK) - Kamil Ahmet Çörekçi, Opoku (Kasımpaşa)