Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Galatasaray maçı sonrası konuştu. Hakemi sert bir dille eleştiren Taşdemir, ''Bugün her şey rakip için çok kolaydı'' dedi.

İsmet Taşdemir'in sözleri şu şekilde:

"İlk maçımız, özellikle ilk penaltıdan sonra oyun konsantremiz dağıldı. Haklı, haksız tartışılabilir ama bizim bu kadar kolay dağılmamamız gerekiyor. Eksiklerimiz var. Bunları biliyoruz. Oyunun genelinde iyi direnemedik. Taraftarımızı üzdük. Bunu biliyoruz. Çok daha iyisini yapabilecek bir takımız.''

'TÜM KARARLARDA VAR'A GİTTİ'

''Sadece dikkat çekmem gereken konu; bir tarafa VAR var, bir tarafa yok. Böyle olmaması gerekiyor. Maçın hakemi tüm kararlarda VAR'a gitti. Bir tane çaldığı yok! Bu kadar kolay olmamalı. Bugün her şey rakip için çok daha kolaydı!"

'İLK PENALTIDA NEDEN GİTTİ?'

"Oyuncumuz Mbakata sezonu kapattı. Çapraz bağlarından kötü bir sakatlık geçirdi. Maalesef sezon sonuna kadar bizimle olmayacak. Pozisyonları irdelemek gerekiyor. Özellikle ilk penaltıda hakemin neden VAR'a gittiğini anlamadık. Bu olduğunda Avrupa'da bir adım ileri gidemeyiz çünkü Avrupa'da bunlar verilmiyor. O yüzden Avrupa'da başarısızız."