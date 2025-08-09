Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz maç sonu hakemi eleştiri yağmuruna tuttu. Ekol TV’ye konuşan Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde:

“Yılmaz, "Ben konuşmak istemiyorum, hep aynı şeyleri söylüyoruz. Tiyatro resmen! Ben bir şey konuşmak istemiyorum. Her şey ortada. Bir şey söyleyince de bir şey değiştiremiyoruz. Biz de kötüyüz, ilk maçımız, son yılın şampiyonuna karşı oynuyoruz. İlk dakika, 30. saniye, meydanda pozisyon! Ben demiyorum, ben çok bilmiyorum. Konuşmak istemiyorum! Bir şey değiştiremiyoruz. Gerçekten yazık! Biz zaten yokuz! Biz yancı bile değiliz, oyuncu yerine konulmuyoruz biz!"

Eleştirilen stadyumun zemini hakkında da konuşan Yılmaz, "Çok sıcak. Üstünü açtığımızda çim kuruyacak, kuruma derecesinde. Aynı sıkıntıyı antrenman sahalarında da yaşıyoruz. Daha geçen sene büyük bir rakam harcadık ve saha yaptık. O da aynıydı. Hava sıcaklığından dolayı çözüm bulamıyoruz." diye konuştu.