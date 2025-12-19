Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz görevinden istifa etmişti.

Kırmızı siyahlı kulüp ile karşılıklı vedalaşan ve şehri terk eden Burak Yılmaz ilginç bir karar imza attı. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, genç teknik adamın göreve geri döndüğünü açıkladı.

'TATLIYA BAĞLANDI'

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz yaptığı açıklamada "Burak Yılmaz, kulüpte yatıp kalkıyor. Eşi ve çocukları burada değil, ta Celal Doğan zamanından kalma bir yerde gel de yaşa, o da insan nihayetinde... Üstüne son maç skorları eklenince doğal olarak morali bozuldu. Birkaç gün uzaklaşıp kafasını dinledi. Yeniden görevinin başında olacak.

Ben burada olsaydım iş buraya kadar gelmezdi. Aile içinde yaşanan bir durumdu, tatlıya bağlandı." ifadelerini kullandı.