Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Nijeryalı futbolcu Victor Ntino-Emo Gidado'yu kadrosuna dahil etti.
Kulübün açıklamasına göre orta sahada oynayan 21 yaşındaki futbolcu, Slovenya'nın NK Bravo takımından transfer edildi.
Victor Gidado, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde, kendisini 3,5 yıllığına kırmızı-siyah renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada, "Victor Ntino-Emo Gidado'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.