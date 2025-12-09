Gaziantep FK, Beşiktaş maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un sağlık durumunu açıkladı.

Kırmızı siyahlı ekip, hakem kararlarına sitem ederek yaptığı paylaşımda "Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş karşılaşmasının 53. dakikasında rakip takım futbolcusu Ersin Destanoğlu’nun sert müdahalesi sonucu yüzüne darbe alarak oyuna devam edememiştir. Rakip ceza alanı içerisinde oyuncumuza direkt olarak yapılan ve taraflı tarafsız tüm futbolseverler tarafından “VERİLMEYEN PENALTI” olarak nitelendirilen bu pozisyonun ardından Tayyip Talha’nın yüzünün maxilla kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza, sağlık ekibimizce yapılan detaylı tetkiklerin ardından 11 Aralık Perşembe günü ameliyat olmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.