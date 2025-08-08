Trendyol Süper Lig’de 2025-26 sezonu Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla açılıyor. Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor.
Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi maçını Gaziantep temsilcisi ile yapıyor.
Geçen sezonu 14. tamamlayan Gaziantep FK ise sezona son şampiyon karşısında yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde giriyor.
LİGDE 13. RANDEVU
Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın 13. kez karşı karşıya geliyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisiyle daha önce yaptığı 12 maçta biri hükmen olmak üzere 10 galibiyet aldı. İki takım arasındaki 1 maç, beraberlikle sonuçlanırken 1 müsabakayı da Gaziantep FK kazandı.
Söz konusu mücadelelerde 27 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 11 gol gördü.