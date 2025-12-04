Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda, konuk olduğu Nesine 3. Lig ekiplerinden Yalova FK 77'yi 2-0 yenen Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, grup aşamasına yükseldi.
29. dakikada sağdan ceza sahasına giren Enver Kulasın'ın şutunu kaleci Doğukan Özkan kornere çeldi.
40. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Nizet, Samet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Berkay Erdemir penaltı noktasını gösterdi.
41. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviren Boateng, takımını deplasmanda öne geçirdi. 0-1
54. dakikada ceza sahasına giren Yasin Öztekin'in şutunda top Gaziantep FK kalecisi Mustafa Burak Bozan'da kaldı.
60. dakikada verilen serbest vuruşu Bacuna ile paslaşarak kullanan Sorescu, uzaktan vurduğu şutla Gaziantep FK'nın ikinci golünü attı. 0-2
72. dakikada Gaziantep FK atağında Yusuf Kabadayı'nın vuruşunda kaleci Doğukan Özkan kurtardı.
Gaziantep FK, Yalova FK 77'yi 2-0 mağlup ederek grup aşamasına katılmaya hak kazandı.