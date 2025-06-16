Süper Lig ekibi Gaziantep FK Selçuk İnan ile yollarını ayırması sonrası yeni sezon için Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirdi. Şu anda yorumculuk yapan Yalçın, eski takımı Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve yöneticilerle bir araya geldi.

Gaziantep yerel basında çıkan haberlere göre; Yalçın yeni sezonda Gaziantep FK'yı çalıştırmak için 2 milyon Euro maaş istedi. Bütçe konusunda bu rakamlara çıkamayacağını belirten Gaziantep FK yönetimi konuyu yeniden değerlendirmek istediklerini iletti.

Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, bir süredir takım çalıştırmıyordu.

Deneyimli teknik adam, son olarak Antalyaspor'da çalışmış ve ayrılığının ardından spor yorumculuğuna başlamıştı.

Bir dönem Gaziantepspor'da görev alan Sergen Yalçın'ın, yeniden kırmızı-siyahlı camiaya dönüp dönmeyeceği merakla bekleniyor.