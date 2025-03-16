Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 1-0 Gaziantep FK, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Ligin 19. haftasında evinde Adana Demirspor'u 1-0 yenen Gaziantep FK, devam eden haftalarda Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı, Reeder Samsunspor'a deplasmanda 2-1 evinde Galatasaray'a ise 1-0 yenilerek kötü bir gidişat çizdi.
Bu karşılaşmanın ardından evinde Net Global Sivasspor'u 2-1 yenerek moral bulan kırmızı-siyahlı ekip, diğer hafta deplasmanda Trabzonspor'a 3-2 yenilerek istikrarsız görüntü çizmeye devam etti.
Ligin 26. haftasında taraftarı önünde ikas Eyüpspor'u 3-1, 27. haftada deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gaziantep ekibi, dün evinde Bellona Kayserispor'u 1-0 yenip üst üste 3. galibiyetini almış oldu.
Ligde topladığı 38 puan ve maç fazlasıyla 6. sırada bulunan Gaziantep FK, rakip fileleri 36 kez sarstı, kalesinde ise 35 gole engel olamadı.