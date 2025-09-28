Korkunç cinayet Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 30 yaşındaki Sait Kurt, boşanma aşamasındaki eşi İpek Kurt'la bir süredir yaşadığı ağabeyinin evinde tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüşürken Sait Kurt, eşine pompalı tüfekle ateş etti. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken Sait Kurt, aynı silahla kendini de vurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, Sait Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan 24 yaşındaki kadın ise 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İpek Kurt burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.