Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi’nde işitme ve konuşma engelli 23 yaşındaki bir genç kadının evinden bakkala giderken kaçırıldığı ve cinsel saldırıya maruz kaldığı iddiası gündeme geldi. Olayla ilgili açıklama yapan Yeni Parti Şahinbey İlçe Başkanı Uğur Kalkan, kadınların ve engelli bireylerin kent yaşamında karşı karşıya kaldığı güvenlik sorunlarına dikkat çekti.

“KADINLAR VE ENGELLİ BİREYLER KORUNMASIZ BIRAKILAMAZ”

Kalkan, yaşanan olayın toplumda derin bir endişe yarattığını belirterek, sokakların güvenliğinin ve kent yaşamındaki koruyucu politikaların sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Kadınların sokağa çıktığında güvenlik endişesi yaşamasının, engelli bireylerin ise iletişim kurma ve kendilerini savunma konusunda daha fazla güçlük yaşayabilmesinin yalnızca failler açısından değil, güvenliği sağlamakla yükümlü kurumlar açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kalkan, “Güvenlik, herkes için bir kamu hakkıdır” dedi.

“ÖNLEYİCİ GÜVENLİK POLİTİKALARI UYGULANMALI”

Kalkan, güvenliğin yalnızca olayların ardından faillerin yakalanmasıyla sağlanamayacağını belirterek, önleyici güvenlik politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Etkin denetim ve herkes için erişilebilir, güvenli bir kent yaşamının kamu yönetiminin temel sorumluluğu olduğunu vurgulayan Kalkan, kadınların ve engelli bireylerin güvenliğinin tesadüflere ya da ailelerin kişisel çabalarına bırakılamayacağını ifade etti.

“DOSYANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Olayın tüm yönleriyle soruşturulması çağrısında bulunan Kalkan, mağdur ve ailesinin hukuki ve psikolojik açıdan desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Kalkan, “Bu dosyanın takipçisi olacağız. Soruşturmanın, yargılama sürecinin ve alınacak kararların peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.