Gaziantep FK ile Samsunspor Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep Büyükşehir Stadyumunda karşılaştı. Oldukça yüksek temponun olduğu karşılaşma 2-2’lik eşitlikle noktalandı.
Samsunspor, 4. dakikada Rick van Drongelen'in golüyle 1-0 öne geçti. 19. dakikada Cherif Ndiaye farkı ikiye çıkardı. Gaziantep FK, 45. dakikada Christopher Lungoyi'nin golüyle farkı bire indirdi ve ilk yarı Samsunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın 75. dakikasında Gaziantep FK, Myenty Abena'nın golüyle eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.
Öte yandan Samsunspor'da Cherif Ndiaye, 37. ve 45+5. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK, puanını 11 yaptı. Samsunspor ise 12 puana yükseldi.