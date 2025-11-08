Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor Gaziantep Büyüşehir Stadı’nda karşılaştı. Mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golleri 2'de Bayo ve 74'te Rodrigues'ten geldi. Konuk takımın gollerini ise 29'da Sowe ve 59'da Rodrigues (k.k) kaydetti.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK ligdeki puanını 19 yaptı. Rizespor ise 14 puana yükseldi. Gaziantep FK, milli aranın ardından Kayserispor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.