Gaziantep'te, bilişim sistemleri aracılığıyla vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 39 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takiplere başladı.
Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, 39 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 130 bin 700 TL, 290 avro, başkasına ait kimlik kartları, 3 tabanca, 2 tüfek, bir miktar uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından, 39 şüpheliden 30'u nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.